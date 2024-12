CIVITAVECCHIA – Parcheggio chiuso e, soprattutto, nessun movimento che possa far pensare ad un intervento immediato per ripristinare la sicurezza. I residenti di viale della Vittoria, soprattutto quelli di Palazzo Bruzzesi, si dicono preoccupati per la decisione di chiudere il parcheggio tra la strada e il muro di cinta a ridosso della ferrovia, a seguito del distacco, venerdì scorso, di una porzione di cordolo di cemento che, cadendo, è finita su un’auto in sosta davanti al commissariato di Polizia. «La chiusura del parcheggio - hanno spiegato - costituisce un grave disagio per i cittadini del quartiere ed un grave danno per i ristoranti della zona. Non emergono avvisaglie di riapertura, perché non è iniziata alcuna attività di ripristino». Nell’immediatezza dei fatti i Vigili del fuoco hanno rimosso le parti pericolanti del cordolo e hanno deciso di interdire l'area di parcheggio coinvolta. La situazione ha richiesto ulteriori precauzioni: il passaggio veicolare e pedonale è stato bloccato nell'area che va dall'ingresso del parcheggio fino alle scalette che portano al parcheggio antistante la stazione ferroviaria.

