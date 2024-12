CERVETERI – Da oltre 20 anni al servizio di Valcanneto, si abbassa la saracinesca della storica attività di via Vivaldi. Era il 2001 e da quel momento il salone di parrucchiera è diventato un punto di riferimento di molti clienti della frazione cerveterana sia per uomini che per donne. Maria Damian, la titolare, ha indirizzato una lettera all’attivissimo gruppo del comitato di zona di Valcanneto che a sua volta ha deciso di pubblicarla sulla propria pagina Facebook. «Avendo raggiunto l’età della pensione – è quanto scritto dalla donna - mi vedo costretta per motivi familiari a chiudere la mia attività il prossimo 14 dicembre, con la speranza che presto qualcun altro possa sostituirmi per assicurare un adeguato servizio ai cittadini di Valcanneto. Nel cessare la mia attività sento il dovere di ringraziare di cuore i cittadini di Valcanneto che mi hanno sempre mostrato simpatia e hanno apprezzato il mio lavoro». Oggi dunque sarà l’ultimo giorno di lavoro. «Vi sarei grato se voleste trasmettere ai vostri soci e ai cittadini di Valcanneto tutti il mio sentito ringraziamento». La notizia naturalmente ha colpito la comunità a pochi giorni dalle festività natalizie. Spesso e volentieri in questi anni hanno chiuso attività commerciali e botteghe per via di una crisi sempre più profonda, stavolta invece è per altre motivazioni. «Un caro saluto e buona vita, una bellissima persona, sempre garbata e sorridente», è il pensiero di Emilio. «Che dispiacere, un abbraccio forte da tutta la nostra famiglia», è la dedica di Alessandra.

