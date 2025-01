CERVETERI - Ripristinare almeno quelle corse mattutine, pomeridiane e serali che possano consentire agli studenti e ai lavoratori di Valcanneto di spostarsi da e verso la stazione di Torrimpietra-Palidoro. In sostanza è questa la richiesta che il Comune di Cerveteri ha inoltrato al Comune di Ladispoli per cercare di risolvere il problema relativo al trasporto pubblico locale. Dal primo gennaio infatti i cittadini stanno facendo i conti con numerosi taglie e modifiche alle linee esistenti. Più penalizzati proprio i residenti di Valcanneto che hanno visto sperire la linea 33, sostituita con solo due corse, «alle 6 e alle 14 - spiega il sindaco Elena Gubetti - della 23, che però non sono sufficienti e non sincronizzate con le partenze dei treni».

«Con l'ufficio trasporti di Cerveteri - ha proseguito ancora il primo cittadino etrusco - abbiamo compilato una relazione dettagliata richiedendo l'istituzione, se non possibile di tutta la linea, almeno delle corse più importanti per i pendolari». Un percorso «condiviso con il sindaco Alessandro Grando» come spiegato sempre da Gubetti. «Parliamo tanto di mobilità sostenibile ma se non diamo gli strumenti ai cttadini diventa tutto più difficile», ha evidenziato ancora il sindaco.

Nel corso dell'incontro, e all'interno della relazione già inoltrata agli uffici ladispolani, Cerveteri ha evidenziato anche qualche problema sulla linea 24, in transito per Cerenova. Ora bisogna però attendere la risposta di Palazzo Falcone. «Con Grando - ha concluso Gubetti - ci siamo dati questa settimana di tempo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA