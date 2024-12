LADISPOLI – Iniziato ufficialmente il restyling del campanile della chiesa Santa Maria del Rosario. Un intervento finanziato con fondi dell’8 per mille della Chiesa Cattolica per la felicità dei fedeli e di monsignor Alberto Mazzola. Il parroco diverse volte aveva effettuato un appello ai fedeli affinché dessero anche loro un contributo per aiutare la chiesa e la diocesi di Porto Santa Rufina a sostenere le ingenti spese. Da anni praticamente le campane non rintoccano per le feste ma nemmeno per matrimoni e funerali. Don Alberto era stato costretto a silenziare la torre campanaria per motivi di sicurezza a causa delle infiltrazioni e delle crepe che avrebbero potuto provocare cedimenti strutturali in caso di forti vibrazioni. Tra l’altro queste criticità erano emerse dopo alcune perizie tecniche. Il cantiere relativo alle opere di restauro e risanamento conservativo presso il centro parrocchiale Santa Maria del Rosario, con oltre mezzo milione di euro, dovrebbe concludersi nei prossimi mesi, esattamente a fine luglio. Nella stessa zona per altro sono iniziati anche i lavori della ciclabile di via Venezia: il prolungamento verso la stazione ferroviaria dai giardini pubblici di via Ancona.

Il complesso parrocchiale venne edificato nel lontano 1912, fu la prima chiesa costruita a Ladispoli, che si affaccia sull’antica via Duca degli Abruzzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA