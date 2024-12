La sindaca Frontini chiede collaborazione ai cittadini per l’operazione di oggi. «Si tratta di un’operazione complessa - ha scritto ieri sui suoi canali social - sono circa 36.000 le persone da evacuare, quindi chiediamo a tutta la cittadinanza massima collaborazione, e di attenersi alle disposizioni date dal Centro coordinamento soccorsi».

La prima cittadini ha ricordato che ci saranno i droni a sorvegliare l’area e in campo tutte le misure anti sciacallaggio. 24 punti di raccolta dove i bus Francigena, a partire dalle 06.00, raccoglieranno i cittadini per portarli verso i centri di accoglienza. Tante attività economiche hanno organizzato iniziative per la giornata, per renderla più gradevole e leggera per tutti».

Oggi rimarranno chiuse tutte le scuole ad accezione di quelle negli ex municipi mentre il servizio di trasporto pubblico locale è sospeso per l’intera giornata in quanto gli stessi autobus saranno utilizzati per accompagnare la popolazione dai 24 punti di raccolta ai centri di accoglienza.