LADISPOLI - «Com'è la situazione mare oggi?». È ormai questa la domanda che da settimane i cittadini si pongono sui social nella speranza che qualcuno dia loro delle rassicurazioni.

A preoccupare sono quelle chiazze avvistate a mare, anche a pochi passi dalla riva e che non invogliano a farsi un bagno. Per i più il fenomeno sarebbe da ricondurre all'aumento esponenziale della popolazione durante il periodo estivo. Per altri, la colpa potrebbe ricadere sulle navi che «scaricano al largo». Altri invece puntano i riflettori su fenomeni naturali che in questo periodo dell'anno si presentano (non solo sulla costa ladispolana ma anche altrove).

Fatto sta che i cittadini invocano controlli da parte degli enti preposti per potersi tornare a godere un bagno in tranquillità e senza il timore di essere in presenza di acque inquinate.

A voler rasserenare gli animi ieri durante il consiglio comunale è stato il delegato al servizio idrico, Filippo Moretti che ha evidenziato il funzionamento del depuratore. «Quelle scie vanno sicuramente indagate» ma per Moretti una cosa è certa: «Non dipendono dal depuratore.Sono cicliche, come ogni anno» e sarebbero dovute alla «fermentazione organica di quello che si trova sul fondale». Il colore scuro notato dai bagnanti è dovuto «all’ossidazione». «Ovviamente - ha concluso - se nei prossimi giorni cambieranno il tempo e le correnti» quelle chiazze «non le vedremo più».

