LADISPOLI – «Confidiamo che il responsabile venga presto individuato e assicurato alla giustizia». Parole durissime di Daniela Marongiu, assessore alla Tutela degli animali per il comune ladispolano dopo l’episodio grave dell’altro giorno in cui un povero gattino è rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola forse di quelle che si usano nei poligoni. «L'amministrazione comunale – prosegue Marongiu - esprime la più totale vicinanza agli animali e a tutte le persone che li amano condannando questo gesto ,vile e deplorevole che non tiene nel minimo rispetto gli esseri umani e in generale tutti gli esseri viventi Il sindaco si è già attivato presso le autorità competenti». Miscio, questo il nome del gatto, appartiene ad una colonia felina del lungomare nord di via Marco Polo. Attualmente è ricoverato in una clinica veterinaria a Bracciano. Le sue condizioni continuano a rimanere critiche. La triste storia ha fatto presto il giro dei social condannata da migliaia e migliaia di persone.

