Nottata intensa, quella appena trascorsa, per i vigili del fuoco di Cerveteri impegnati nella ricerca di un uomo. Si tratta di un italiano di 42 anni. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte e un quarto da via dei Vignali, una zona impervia e relativamente montuosa. A causa delle proibitive condizioni del terreno l'equipaggio della 26A è stato supportato da numerose squadre vigili del fuoco. Sono giunti sul posto gli uomini Saf, specialisti addestrati a salvataggi e recuperi su corda e in zone prettamente confinate, e i Sapr, piloti di droni per la ricerca ad ampio raggio, giunti dal comando di Napoli e L'Aquila.

Per coordinare i soccorsi si è reso necessario attrezzare direttamente sul posto il punto di comando e coordinamento delle operazioni. Un importante lavoro di sinergia tra la 26A e le squadre giunte in ausilio ha permesso di ritrovare l’uomo. Le ricerche si sono concluse questa mattina alle 7. L’uomo è stato rintracciato in zona cascatelle nei pressi di un campo di grano. I vigili del fuoco lo hanno messo subito in sicurezza e affidato al personale sanitario del 118. Presenti sul posto anche i carabinieri di Cerveteri.