CERVETERI – È andata dai carabinieri dicendosi molto preoccupata per le continue minacce ricevute tramite Whatsapp dal suo ex. Il 35enne, già noto alle forze dell’ordine, si era fatto trovare più volte – come raccontato dalla vittima – nelle vicinanze della sua abitazione con l’obiettivo di spiarla. E così i carabinieri, all’esito delle attività di indagine, hanno arrestato l’uomo in differita conducendolo in carcere.

Operazione, questa, che rientra in una più ampia attività di contrasto alla violenza di genere. I militari dell’Arma hanno infatti ribadito l’importanza di chiamare il 112 o di rivolgersi alla stazione dei carabinieri più vicina per chiedere aiuto.