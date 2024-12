CERVETERI - Al via la quarta edizione di “Cerveteri In Danza”. Scatterà oggi, fino all’8 dicembre, il progetto, ideato e organizzato da Mandala Dance Company con la direzione artistica di Paola Sorressa e il patrocinio del Comune. Si svolgerà nell’aula consiliare del Granarone. A inaugurare la rassegna, alle 19, la presentazione di un estratto di “Essence” che affronta la delicata questione di cosa, nonostante le apparenti diversità, ci lega indissolubilmente gli uni agli altri a brevi e lunghe distanze temporali e territoriali, nell’era del virtuale e delle guerre, delle pandemie e dell’emergenza climatica, del consumismo e del capitalismo. A seguire “Layers”, la creazione originale di Sorressa per Matrix Pro 2024: la performance esplora il concetto di stratificazioni, unicitaØ e connessioni umane, in cui il corpo diventa un palcoscenico in cui si svelano paure, desideri, ricordi e sogni, in un continuo strato su strato di significato. Ingresso a pagamento: posto unico 5 euro. Biglietteria in loco e on line Vivaticket.

