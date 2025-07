CERVETERI – Ancora attività commerciali nel mirino sul litorale nord. Dopo l’area artigianale di Ladispoli è la volta della città etrusca. L’altra notte i ladri si sono introdotti nel negozio di telefonia “Connect Lab”, saccheggiando le vetrate e rubando i telefonini. Un furto consistente quello avvenuto in via Settevene Palo. La banda era composta da quattro persone, tutti incappucciati come si evince dalle riprese delle telecamere interne private. I soliti ignoti hanno prima distrutto la serranda per accedere all’interno e sfondato la porta d’ingresso e una volta dentro al negozio hanno rotto le vetrine e portato via tutti i telefoni e anche l’incasso dalla cassa. È ancora da quantificare il bottino che però è ingente secondo una prima stima. Il raid è avvenuto alle due di questa notte e i malviventi sono stati molto rapidi, in pochi minuti erano già fuori dall’esercizio commerciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della caserma di Ladispoli e questa mattina, sul posto, era presente anche la guardia di finanza. I proprietari del locale, molto amareggiati naturalmente per quanto accaduto, hanno sporto regolare denuncia. Ora è caccia ai ladri sperando almeno con gli impianti di videosorveglianza pubblici si possa risalire alla targa della macchina. Dopo un periodo di relativa calma torna di nuovo l’allarme sicurezza per i residenti e anche per i commercianti di Cerveteri. La scorsa settimana a farne le spese alcuni negozi di autoricambi nell’area Artigianale ladispolana. Anche in quel caso hanno avviato le indagini i carabinieri della stazione locale, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia.

