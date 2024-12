CERVETERI – Paura questo pomeriggio al supermercato Coop di via Paolo Borsellino. Un incendio è divampato nel locale frigoriferi. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Cerveteri che hanno subito avviato le operazioni di spegnimento. La rapidità di intervento ha scongiurato che le fiamme si propagassero al resto del supermercato che però è stato invaso da una fitta coltre di fumo. Il personale dipendente e i clienti hanno subito lasciato l’attività commerciale. Per fortuna non si è registrato alcun ferito. Sul posto anche i carabinieri e il personale del 118.