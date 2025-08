CERVETERI - I carabinieri della stazione locale hanno ammanettato in flagranza un 35enne straniero, gravemente indiziato del reato di estorsione.

Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che l'arrestato, al termine di una prestazione sessuale avuta con un italiano, non avendo ricevuto il compenso pattuito in precedenza, si sarebbe impossessato delle chiavi del veicolo dell'uomo successivamente nascondendo l'auto in un luogo diverso da dove era stata lasciata in precedenza. Per riavere le chiavi e di conseguenza l'auto, il 35enne ha richiesto alla controparte il pagamento della somma di 250 euro in contanti. L'intervento dei militari, immediatamente allertati dalla vittima, ha permesso di rintracciare e arrestare il soggetto che è stato poi associato presso la Casa Circondariale Nuovo Complesso Borgata Aurelia di Civitavecchia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Le indagini sono ancora in corso e si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l'indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.