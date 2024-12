CERVETERI – Ore di apprensione in città per la scomparsa di Fabrizio. A lanciare l’allarme il fratello del 26enne. “Ieri mattina ha lasciato casa mentre ero a lavoro, dicendo che sarebbe andato a Ladispoli”, racconta sui social il fratello. “L’ultimo contatto è stato ieri quando alle 9.30 ha telefonato a nostra madre confermandole che era sull’autobus per andare a Ladispoli. Pare che sia tornato a casa in nostra assenza perché ha lasciato qui portafogli, orologio e una felpa per poi andarsene di nuovo”. Il ragazzo risulta irraggiungibile al telefono da ieri a mezzogiorno quando i famigliari hanno provato a contattarlo con il “cellulare” che “risulta non raggiungibile e non siamo riusciti a trovarlo da nessuna parte tra Ladispoli, Cerveteri e Cerenova”. La famiglia ha subito allertato i carabinieri.

Al momento della scomparsa il giovane indossava scarpe nere, pantaloni della tuta nera e una felpa nera senza cappuccio. E poi l’appello a contattare la famiglia o le forze dell’ordine in caso di notizie.