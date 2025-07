CERVETERI - Oltre 3 milioni di euro di variazioni al bilancio comunale sono stati approvati durante il Consiglio comunale di Cerveteri tenutosi lunedì 30 giugno. Una manovra definita di “straordinaria rilevanza” dall’amministrazione, sia per l’entità economica, sia per l’impatto concreto che avrà sulla qualità dei servizi destinati ai cittadini, in particolare ai soggetti più fragili. Tra le voci principali, spiccano gli oltre 700mila euro destinati a interventi nel settore sociale, con una forte attenzione verso le persone con disabilità e disabilità gravissima. «Un Consiglio comunale importantissimo – ha dichiarato la sindaca Elena Gubetti – nel quale abbiamo approvato una manovra che conferma il nostro impegno a garantire servizi fondamentali alla cittadinanza. Continuiamo a lavorare per dare risposte reali e tempestive ai bisogni della comunità. Il mio ringraziamento va all’Assessore al Bilancio Alessandro Gazzella per l’eccellente lavoro svolto e a tutto il personale comunale per il costante impegno». L’intervento riguarda diversi ambiti strategici della vita cittadina: dalle politiche sociali, alla scuola, all’ambiente, fino alla cultura. Tra le variazioni più significative figurano 50mila euro per la gestione della spiaggia comunale “Liberamente”, che garantisce l’accesso in sicurezza a persone con disabilità, 100mila euro per l’impianto di raffrescamento dell’asilo Gino Strada e altrettanti per la messa in sicurezza delle alberature. Previsti anche quasi 50mila euro per la pulizia quotidiana delle spiagge e 10mila euro per il servizio di tre bagnini con torrette e attrezzature dedicate al salvataggio nelle spiagge libere. Sul fronte dell’innovazione tecnologica e della sicurezza informatica, 70mila euro saranno impiegati per l’aggiornamento dei sistemi hardware e software della Sala Ced. In ambito culturale, 200mila euro sono stati destinati all’organizzazione dell’Estate Caerite, con eventi e iniziative che animeranno l’estate cittadina. Grande attenzione, come detto, è stata riservata al sociale, con 120mila euro per il progetto “Star bene a casa”, 60mila euro per i contributi ai canoni di locazione e, soprattutto, oltre 500mila euro per interventi socio-assistenziali legati al piano di zona in favore di persone affette da disabilità gravissima.«Una manovra importante – ha sottolineato l’assessore Alessandro Gazzella – frutto di un lavoro sinergico tra Giunta, assessori, uffici e dirigenti. Grazie anche ai contributi regionali, abbiamo potuto finanziare progetti che rispondono a esigenze concrete del territorio. Ringrazio in particolare il dirigente Magnosi, la responsabile della Ragioneria Paoletti e il personale coinvolto per la disponibilità e la professionalità dimostrata in una fase così delicata».

