CERVETERI – Una mega perdita idrica nel week end a Cerenova. Una voragine che si è creata sul manto stradale tra via Satrico all’incrocio tra via Chiusi e che ha costretto i vigili del fuoco ad intervenire transennando l’area ed evitare che qualche automobilista subisse conseguenze gravi. Al di là della delimitazione del punto a rischio, gli abitanti sono infuriati perché l’acqua è fuoriuscita per 48 ore e anche più. «Nessun intervento di riparazione, forse perché è sabato e domenica. Chi pagherà però per tutto questo “fiume” che va perduto? È una vergogna», protesta Mario. La rete idrica è colabrodo perché nella stessa frazione sono partite altre segnalazioni a catena dei cittadini. «Un’altra perdita – indica Silvia – in via Faleri nell’area del mercato. Abbiamo il sospetto che le tubature siano arrivate alla fine». Una critica dietro l’altra. «L’acqua arriva da via Satrico al distributore dell’acqua vicino alle scuole medie. E poi ci dicono di non sprecarla l’acqua», commenta Paola altra residente. «Analogo scenario in via Marini – interviene Alessio Catoni, presidente del comitato cittadino Cerenova-Campo di Mare – chiederemo spiegazione cercando di sollecitare Acea e il comune di Cerveteri».

