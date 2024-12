CERVETERI – L’attesa per gli aspiranti musicisti è finita: ripartono i corsi dell’associazione “Amici della Musica”. Nei locali di Case Grifoni, nella centralissima piazza Santa Maria, si svolgeranno le lezioni individuali di saxofono, clarinetto, tromba, pianoforte, chitarra, batteria ma anche di canto. «Le lezioni – annuncia il primo cittadino etrusco, Elena Gubetti – saranno curate meticolosamente da docenti di elevata professionalità. Il direttore artistico della scuola è il maestro Augusto Travagliati, direttore anche del gruppo bandistico caerite».

I corsi – sempre da come spiegato da Gubetti - sono finalizzati alla nascita di nuovi gruppi musicali e all’inserimento di nuovi elementi del gruppo bandistico cittadino. Confermati inoltre anche quest’anno corsi di tromba e di improvvisazione jazz con il musicista statunitense di fama internazionale Michael Supnick. «I prezzi di iscrizione sono popolari e per i nuclei familiari sono previste agevolazioni», conclude Elena Gubetti. Per informazioni 339.6067067.

©RIPRODUZIONE RISERVATA