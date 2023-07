CERVETERI - Continua la raccolta firme da parte del comitato spontaneo dei cittadini di Cerenova con le problematiche e le richieste della collettività. Tra queste: la riapertura del centro polivalente di via Luni, la gestione dei rifiuti e una lotta alle discariche abusive, i problemi di sicurezza del territorio, la gestione dei fossi e depuratori, una efficiente pianificazione delle risorse idriche - si legge nella nota - l'assenza di strutture ricreative e di aggregazione per i giovani. «Un lungo elenco dettagliato che verrà inoltrato in via ufficiale al sindaco e al consiglio comunale per sollecitare risposte mai pervenute, pretendendo la giusta attenzione ai nostri problemi». Il documento potrà essere sottoscritto anche oggi dalle 10 alle 12 presso il Gran Caffè Tirreno, il bar Garden Fruit e il bar Willy Caffé dalle 10 alle 12. «Cerca il cartello e firma per il tuo territorio», è l'appello degli organizzatori.

