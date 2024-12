LADISPOLI – Un cerbiatto ha seminato il panico l’altra sera sulla statale tra Ladispoli e Marina San Nicola. È nella frazione balneare che poi ha svoltato saltellando in un’area verde. Prima però ha rischiato di essere investito. Un automobilista, Marco Carpagnano, lo ha immortalato in un filmato pubblicato poi su Facebook. Il video ovviamente ha fatto presto il giro dei social a Ladispoli e non solo. Tanti commenti, probabilmente l’esemplare è uno di quelli avvistati recentemente a Passoscuro, persino di fronte a un istituto scolastico e soprattutto nella macchia di Fregene.

Quello dei graziosi “Bambi” è un tema di dibattito proprio nel comune di Fiumicino dove spesso vengono travolti dalle auto di passaggio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA