FIUMICINO - «Un luogo prezioso per molti cittadini» queste le parole del sindaco, Mario Baccini che, insieme il vicesindaco, Giovanni Onorati, h fatto visita al Centro sociale anziani di Testa di Lepre, un importante punto di riferimento per la comunità locale, un luogo dove gli anziani della zona possono socializzare e partecipare ad attività ricreative in compagnia.

«Un luogo prezioso per tanti nostri concittadini, che pone al centro l’attenzione e il benessere delle persone anziane – dichiara il Primo Cittadino -.

Questa visita conferma quanto sia importante investire nei servizi dedicati, creando luoghi dove gli anziani possano sentirsi valorizzati e inclusi. Dobbiamo continuare a rendere la città di Fiumicino un ambiente sempre più accogliente per tutte le fasce di età», conclude.

I centri anziani svolgono un ruolo molto importante nella nostra società, non solo come un punto di aggregazione: l migliorano la qualità della vita degli anziani, promuovendo il benessere fisico, mentale e sociale.

Offrono sì un luogo dove gli anziani possono incontrarsi, fare nuove amicizie e socializzare, riducendo il rischio di isolamento e solitudine, ma sono un luogo dove vengono organizzate moltissime `attività ricreative e culturali che stimolano la mente e il corpo, contribuendo a mantenere attivi gli anziani.

In alcuni centri si parla anche di servizi di assistenza: molti offrono supporto per la salute, l'alimentazione e la gestione delle attività quotidiane.