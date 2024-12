LADISPOLI - Carte, bottiglie, buste. Al parcheggio del centro di arte e cultura sulla Settevene Palo c'è veramente di tutto. «Il divertimento ci sta ed è giusto ma l'educazione civica è un obbligo», sottolineano i volontari delle Guardie ecozoofile di Fareambiente dopo un sopralluogo sull'area. «L'adetto del Mc ripulisce, ma i rifiuti che vengono raccolti non sono differenziati e questo è un danno per il comune, per i cittadini, per il territorio e per il pianeta, ma lo vogliamo capire?», tuonano i volontari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA