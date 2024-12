TARQUINIA - Il centro sociale anziani di Tarquinia organizza per sabato 7 dicembre alle ore 12 la “Festa del tesseramento” che si svolgerà nella sala del consiglio comunalòe. Interverranno il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti; la presidente provinciale Ancescao Rosalba Monaco; il vicesindaco del Comune di Tarquinia Enrico Leoni. «Abbiamo organizzato questa festa alla chiusura del tesseramento - spiega il presidente del centro anziani Carlo Meraviglia - per ringraziare le tantissime persone che sono entrate a far parte della nostra associazione». Il programma prevede alle ore 12 l’incontro con le autorità, alle ore 13 il pranzo presso il ristorante Tarconte, nel corso del quale si svolgerà la lotteria con sorpresa e quattro salti in allegria. «Ci aspettiamo - conclude Meraviglia - la massima partecipazione». ©RIPRODUZIONE RISERVATA