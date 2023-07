LADISPOLI - Non 100, bensì 105. Sono queste le candeline sulla torta della signora Anita, cittadina di Ladispoli.

A nome di tutta la città balneare il primo cittadino ha donato alla centenaria «un bellissimo mazzo di fiori come omaggio per il grande traguardo raggiunto». «È sempre un grande onore - ha detto Grando - conoscere i nostri concittadini più anziani che sono i fondamenti della nostra Ladispoli. Buon compleanno Anita».

