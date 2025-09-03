CIVITAVECCHIA – Cento operatori sul campo, tra militari dei Carabinieri e agenti della Polizia, unità cinofila alla ricerca di droga e un elicottero in azione dall’alto tra la zona Uliveto e Campo dell’Oro.

Imponente lo schieramento che ha portato all’arresto di sei persone, tra cui tre donne appartenenti al gruppo criminale – a conduzione familiare, secondo la Procura della Repubblica – che vanno ad aggiungersi ai precedenti tre arresti dello scorso gennaio.

Altri quattro uomini risultano indagati a piede libero, per un totale di ben tredici persone coinvolte nell’inchiesta.

Tre i fucili completi di cartucce sequestrati, recuperata cocaina per un totale di oltre due chili, che vanno a sommarsi a un altro chilo di stupefacente dello stesso tipo, intercettato nei mesi scorsi nel corso delle precedenti attività di riscontro condotte dalle forze dell’ordine.

Oltre seimila dosi pronte per essere cedute, confezionate in soli due mesi, e centocinquantamila euro di denaro contante nella disponibilità della banda.