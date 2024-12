FIUMICINO - Da domenica sera, circa 100 famiglie che risiedono in Via Nino Manfredi, ad Aranova, stanno affrontando un grave disagio: l’assenza totale o parziale di acqua corrente. Il problema, ormai presente da giorni, ha messo in difficoltà molti cittadini che vivono in una situazione di emergenza idrica.

Il problema, che si protrae dalla serata di domenica, ha lasciato decine di famiglie senz’acqua o con un’erogazione limitata e intermittente. Le famiglie colpite, circa un centinaio, hanno segnalato il disservizio ad Acea, ma finora nessun intervento risolutivo è stato messo in atto. Nè – e questa è la cosa più grave – nessuna comunicazione o spiegazione è stata loro data.

«Abbiamo segnalato il problema più volte, ma senza ottenere alcuna risposta concreta» denunciano i residenti di via Nino Manfredi, visibilmente esasperati dal prolungarsi della situazione.

I cittadini chiedono un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale per risolvere l’emergenza. «Chiediamo che il Comune si faccia carico della situazione, perché è impensabile che un’intera comunità possa restare senz’acqua per così tanti giorni» continuano i residenti, sperando in un’azione tempestiva delle autorità locali.

L’assenza d’acqua rappresenta un disagio grave, soprattutto considerando le necessità quotidiane di famiglie con bambini e anziani, per cui la mancanza di un servizio così fondamentale incide pesantemente sulla qualità della vita.