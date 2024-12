SANTA MARINELLA - Grande successo dei molteplici eventi del fine settimana che hanno visto centinaia di persone partecipare alle viste guidate, ai ludi gladiatori, alle didattiche e alle letture al tramonto nel nascente Parco Archeologico di Castrum a Santa Marinella. Nell'area in cui il Comune, tramite il Polo Museale Civico, sta da anni conducendo gli scavi e la valorizzazione del sito, è stato possibile per tanti cittadini e visitatori riscoprire alcuni aspetti del mondo antico e il grande lavoro che gli archeologi conducono per ricostruirlo. “Grazie alle associazioni che hanno dato vita all'evento – dice l’archeologo Flavio Enei, direttore del Museo del Mare e della Navigazione Antica - e in particolare a Nature Education, che ha voluto concludere a Castrum Novum il progetto europeo che ha condotto con Malta. Grazie alla associazione SPQR che ha curato lo spettacolo gladiatorio e le didattiche, all'associazione Le Voci per le belle e suggestive letture proposte al tramonto presso il teatro e grazie al Gruppo Archeologico del Territorio Cerite che ha curato le visite, e che collabora da sempre agli scavi assicurando tutto l'anno la pulizia e la manutenzione dell'area archeologica”.