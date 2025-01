ALLUMIERE - Cena a sostegno dell'Associazione "Il Cammino dell'Allume" e al progetto Il Cammino dei Minatori, che in così poco tempo è riuscito a mettere insieme tutti quegli elementi, che se assemblati, conferiscono l'identità di un territorio.

In questo caso quello di Allumiere, non solo come risorsa ambientale, ma anche come cultura, usi, costumi, esperienza gastronomica, arte, realtà associative, insomma, tutto quello che serve a rappresentare un territorio nella sua realtà, nella sua totalità, nella sua essenza.

Il gruppo organizzatore invita a partecipare numerosi all’appuntamento.

