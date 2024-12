Iniziative e celebrazioni religiose per la festa del Transito di Santa Rosa – giorno del Dies Natalis, la cui ricorrenza è il 6 marzo. Nel pomeriggio di domenica 3 marzo, alle 15.30 circa, è prevista la processione con boccioli, rosine e minifacchini. La processione partirà dalla chiesa di Santa Maria in Poggio (Crocetta) e raggiungerà il santuario di Santa Rosa. Per consentire tale iniziativa si rendono necessari alcuni provvedimenti riguardanti la sosta e la circolazione veicolare. Nel dettaglio, a partire dalle ore 13,30, fino a cessata necessità, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in largo Facchini di Santa Rosa, via Santa Rosa, piazza della Crocetta e via Mazzini (tratto da piazza della Crocetta a Corso Italia).

Dalle ore 15 dello stesso 3 marzo potranno verificarsi brevi interruzioni e deviazioni del traffico veicolare lungo il seguente percorso: piazza della Crocetta, via Mazzini (ultimo tratto direzione Corso Italia), Corso Italia, piazza Verdi (tratto interessato), via Santa Rosa, largo Facchini di Santa Rosa (ord. 87 del 24-2-2024, polizia locale). L’intero programma delle iniziative è consultabile sui canali social del Santuario – Monastero Santa Rosa.