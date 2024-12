S. MARINELLA – Come ogni anno, nel mese di luglio, Santa Marinella si uniscein preghiera per celebrare una delle ricorrenze religiose più amate dai fedeli, dai residenti e dai villeggianti. Una celebrazione che ha suggellato come si ripete da molti anni ormai anche il rapporto di vicinanza tra le autorità civili, in particolar modo l’amministrazione comunale e la comunità cristiana così numerosa durante il periodo estivo.

È stata degnamente celebrata la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo con la tradizionale processione con la statua della Madonna che si è snodata tra alcune delle vie più suggestive del territorio. “A rappresentare la nostra città e l'amministrazione - ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei - in questa occasione, è stato il delegato alla sanità Alessio Manuelli che ha preso parte all'importante cerimonia al fianco della comandante della polizia locale Keti Marinangeli, dei Carabinieri, delle istituzioni civili e religiose, della Misericordia e delle altre associazioni di volontariato del territorio. Come sempre siamo onorati di essere stati vicini alla parrocchia delle Suore Carmelitane e ai tanti fedeli che hanno preso parte alla processione, percorrendo via Flaminia Odescalchi, via Padre Lorenzo Van Den Eerenbeemt, Lungomare Guglielmo Marconi e via del Carmelo. È stata una cerimonia molto partecipata e siamo onorati di aver potuto aderire insieme alla cittadinanza ad una festività religiosa così significativa per la nostra comunità”. “Ho preso parte con piacere ed onore ad un momento così importante - ha aggiunto il consigliere Manuelli - di vicinanza tra l'amministrazione comunale, la cittadinanza e i fedeli alla parrocchia di Santa Maria del Carmine”.