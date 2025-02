VETRALLA - Si è svolta nel paese viterbese la cerimonia di commemorazione del Giorno del Ricordo, promossa dal Comitato 10 Febbraio. Un momento di riflessione e di ricordo per le vittime delle foibe e degli esodi giuliano-dalmati, che ha visto la partecipazione delle autorità cittadine, delle forze armate e dei membri del Comitato stesso.

La cerimonia si è svolta presso il cippo dedicato al carabiniere vetrallese Luciano Lupattelli, uno dei tanti caduti nel tragico dopoguerra, e ha visto la presenza del responsabile provinciale del Comitato, Maurizio Federici. Insieme alle autorità, Federici ha reso omaggio ai caduti infoibati, ricordando l'importanza di preservare la memoria storica di questi eventi drammatici che hanno segnato profondamente la storia del nostro Paese. Il cippo dedicato a Lupattelli rappresenta un simbolo di sacrificio e di memoria per la comunità vetrallese, nonché per tutte le vittime innocenti di quegli anni terribili. La cerimonia ha avuto il suo momento più significativo nella deposizione di una corona di fiori in ricordo di tutte le vittime di quelle atrocità. Un'iniziativa che conferma l'importanza di non dimenticare le sofferenze e le tragedie del passato, affinché possano servire da monito per le generazioni future.

©RIPRODUZIONE RISERVATA