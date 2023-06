VITERBO – Celebrata l’unione civile tra due docenti dell’Università della Tuscia di Viterbo. Si tratta di Sonia Maria Melchiorre e Anna Barbati.

Una insegna inglese, l’altra scienze forestali.

Sabato pomeriggio si sono unite in matrimonio nel corso di una cerimonia in Sala Regia a Palazzo dei Priori, dove, per essere precisi, è stata celebrata la loro unione civile.

A presiedere l’evento, su delega della sindaca, è stato il presidente onorario di Arcigay, Franco Grillini.

Subito dopo, gli amici e i parenti sono stati accolti in un ricevimento al bistrot del teatro di via Cavour.

A festeggiare le spose anche alcuni colleghi dell’Università degli Studi della Tuscia, tra cui il rettore, Stefano Ubertini, e il professor Alessandro Sterpa.

Presenti inoltre l’assessore al Bilancio della giunta Frontini, Elena Angiani, e l’ex vicesindaco di Sutri Felici Casini, entrambi esponenti politici di Azione.

L’unione civile di Sonia e Anna è stata celebrata nel giorno in cui a Pratogiardino andava in scena il Gay Pride Viterbo, una grande festa colorata dove si è svolta tra l’altro anche una raccolta di fondi da devolvere a favore della casa Refuge di Roma, una struttura al servizio di ragazzi e ragazze omosessuali con problemi nelle loro famiglie d’origine.