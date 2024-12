LADISPOLI - Si rinnova la “tradizione” nella città balneare. Celebrata lo scorso 19 giugno, la festa della comunità senegalese, dedicata a Cheikh Ahmadou Bamba. Un evento riconosciuto in molte città del mondo.

«La processione, molto partecipata dalla comunità del Senegal di Ladispoli, è terminata in piazza Rossellini dove, insieme all’assessore al Turismo Marco Porro, in rappresentanza dell’amministrazione, una delegazione arrivata direttamente dal Senegal si è unita ai festeggiamenti dei nostri concittadini», hanno spiegato dal palazzetto comunale.

«Nel 2022 – ha commentato l’assessore ladispolano Marco Porro - abbiamo accolto con favore la richiesta della comunità senegalese di riconoscere il 19 giugno quale giornata ricorrente dedicata a Cheikh Ahmadou Bamba. Mi sono occupato personalmente di questo argomento, la comunità senegalese ha molti cittadini ormai ladispolani di seconda o terza generazione. Non si può più parlare di inclusione siamo ben oltre, siamo un'unica comunità».

Nel breve discorso ringraziate anche le forze dell’ordine sempre puntuali e presenti nel presidiare i cortei.

