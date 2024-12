CIVITAVECCHIA – Attimi di paura ieri alle 16 su viale della Vittoria, a Civitavecchia. I Vigili del Fuoco, infatti, sono stati allertati dalla Polizia Locale per una verifica di stabilità, dopo che una porzione di cordolo di cemento si è distaccata, finendo sulla macchina parcheggiata di fronte al Commissariato di Polizia. Sul posto, gli uomini della caserma Bonifazi hanno immediatamente iniziato le operazioni di verifica e messa in sicurezza.

Una volta giunti sul luogo dell'incidente, i Vigili del fuoco hanno concentrato la loro attenzione sul muro di cinta che delimita il perimetro della stazione ferroviaria. Utilizzando apposita strumentazione, hanno rimosso le parti pericolanti del cordolo e hanno deciso di interdire l'area di parcheggio coinvolta. Fortunatamente, la porzione dedicata alla Polizia è stata risparmiata, in quanto in buone condizioni.

LE MISURE MESSE IN ATTO

La situazione ha richiesto ulteriori precauzioni: il passaggio veicolare e pedonale è stato bloccato nell'area che va dall'ingresso del parcheggio fino alle scalette che portano al parcheggio antistante la stazione ferroviaria. Sul posto, oltre alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco, è intervenuto il personale del transennamento del Comune di Civitavecchia e il personale di RFI, essendo l'area di loro proprietà.

Questo incidente mette in luce la necessità urgente del restyling della stazione ferroviaria di Civitavecchia. La sua posizione strategica come punto di accesso principale alla città richiede un costante monitoraggio e manutenzione delle infrastrutture circostanti. Solo con interventi tempestivi e adeguati si potranno prevenire situazioni simili in futuro e garantire la sicurezza di tutti i cittadini e dei visitatori.

