CERVETERI - Non solo vipere. La primavera, come ogni anno, porta con sè il risveglio delle varie specie animali. E tra queste ci sono anche i serpenti.

Mentre sul territorio (comprese le zone rurali ladispolane) negli ultimi giorni la maggiore preoccupazione arriva dalla presenza di vipere (nelle settimane scorse una 70enne era stata anche morsa a una mano), tra i rettili che in questo periodo si possono incontrare sul proprio cammino ci sono sicuramente i Biacchi.

La segnalazione è arrivata dalla proprietaria di un’abitazione che, avendo un bassotto e dunque preoccupata che il rettile potesse morderlo, ha subito contattato le guardie ecozoofile di Fareambiente.

«La signora inoltre è stata una segnalante modello perché per una volta è rimasta ad osservare il punto dove si trovava il serpente senza andarsene e sperare che poi noi lo ritrovassimo(impresa assai ardua se non impossibile) - spiegano i volontari - Il recupero è andato pertanto a buon fine e si è scoperto che era il serpente ad aver preso un morsetto (come spesso accade) dal nostro vivace amico a quattro zampe e non il contrario. Fortunatamente nulla di grave per il nostro squamoso amico che è stato poi rimesso in libertà».

Dalle zoofile, in caso di avvistamento, invitano a contattarli al numero 366 4488368

LE VIPERE

Tornando poi alla presenza di vipere specie nelle zone rurali, i volontari hanno cercato di rassicurazione la popolazione: «Non vi sono esplosioni demografiche ne nidi di vipere nascosti in ogni anfratto».

In molti casi è capitato che la natrice dal collare (anche lei con la testa triangolare) venga scambiata per il suo temuto “cugino”, la vipera. Niente, dunque, di cui preoccuparsi.

