SANTA MARINELLA – Intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia stamane in via Lerici, zona Belvedere a Santa Marinella.

Intorno alle 9,30 è scattata la segnalazione di un cavallo rimasto impigliato su una recinzione di filo spinato, impossibilitato a liberarsi. Subito allertati, gli uomini della caserma Bonifazi sono intervenuti con l’equipaggio della 17A riuscendo a liberare in poco tempo l’animale e a rimetterlo in libertà. Il cavallo è stato trovato dai vigili de fuoco in buona salute, solo affaticato per la prolungata esposizione al pericolo. Il cavallo è stato poi rimesso in libertà nel terreno di proprietà dell’Università Agraria.

© riproduzione riservata