VITORCHIANO - Cathy La Torre ospite, giovedì 21 settembre, sulla terrazza dell’ex convento di Sant’Agnese: alle 19 l’avvocata e attivista presenta il suo secondo libro “Ci sono cose più importanti. I diritti che non possono più essere rimandati”.

Il volume di La Torre è la mappa di un viaggio nei diritti che non possono più attendere. Attraverso esempi concreti, l’autrice, riconosciuta nel 2019 come miglior avvocata d’Europa per le cause sociali, depositaria del testamento della scrittrice Michela Murgia recentemente scomparsa, racconta come altrove hanno fatto, spesso a costo zero, quello che in Italia ancora si rimanda. Un prontuario garbato che permetterà di avere sempre una risposta pronta e fondata all’annosa domanda: “Ma non ci sono cose più importanti?”. Modera l’incontro la giornalista Paola Maruzzi. Letture a cura di Sylvia Milton. Al termine della presentazione, durante il momento del firmacopie, è in programma l’accompagnamento musicale di Andrea Abbadia (sax baritono) e Nicodemo Destito (tastiere). L’evento si svolge con il patrocinio del comune di Vitorchiano e il supporto logistico della Libreria Straffi di Viterbo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.