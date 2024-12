FIUMICINO - La Sala Operativa della Capitaneria di Roma-Fiumicino ha ricevuto una segnalazione di emergenza che ha scatenato un’immediata risposta di soccorso. Un catamarano a vela, il “Benghity”, si trovava in difficoltà a 42 miglia a ovest di Fiumicino, in condizioni di mare particolarmente avverse, con onde alte oltre 4 metri e forti venti da ponente. Passata da poco la mezzanotte, il centro regionale di soccorso marittimo di Civitavecchia ha lanciato l’allerta, informando che il catamarano non riusciva a proseguire la navigazione. A bordo si trovavano tre persone: un conduttore sudafricano e due turisti inglesi. Le pessime condizioni meteorologiche hanno reso il soccorso ancora più complesso e urgente.

L’operazione di soccorso si è conclusa positivamente quando il catamarano è stato indirizzato verso la zona costiera del vecchio faro di Fiumicino, dove è stato messo in sicurezza. Attualmente, l’imbarcazione si trova presso la spiaggia adiacente all’ex porto della Concordia, in attesa di un successivo rimorchio e riparazione del guasto.