SANTA MARINELLA – Tutela, conservazione e protezione del patrimonio archeologico. Di questo hanno parlato il sindaco Pietro Tidei, l’assessore alla Cultura Gino Vinaccia e la consigliera con delega ai Beni archeologici Paola Fratarcangeli, accolti presso il sito di Castrum Novum dal direttore del Polo Museale Civico, Flavio Enei e da Paolo Marini del Gatc.

“Con l’imminenza della stagione invernale – dice il sindaco - i ritrovamenti portati alla luce durante la campagna di scavo necessitano di protezione. In questi giorni i volontari del Gruppo Archeologico stanno ricoprendo con teli appositi il teatro, il decumano e gli altri resti, per evitare che pioggia e vento vanifichino il lavoro degli archeologi. I teli però possono non essere sufficienti, visto che l’area sta diventando sempre più ampia. Occorrerebbero delle strutture di copertura apposite che però hanno dei costi elevati. A tal fine stiamo considerando la possibilità di promuovere una forma di “mecenatismo”, ossia di sponsorizzazione da parte di imprese private a favore di beni culturali e storici, così come prevede la legge 106 del 2014”. “La manutenzione post scavo delle aree archeologiche –afferma l’assessore Vinaccia- deve essere eseguita con opportune metodologie e tempistiche per evitare il rischio di compromettere in maniera irreversibile le scoperte e i resti dell’antica colonia romana”. E’ entrata nel cuore della questione, la consigliera Fratarcangeli. “Come spiegato dagli archeologi, gli interventi da effettuare durante l’anno sono fondamentalmente due – precisa - il primo è la protezione delle strutture archeologiche dai fenomeni atmosferici, in particolare dal caldo estivo e dalle piogge invernali e il secondo è il controllo delle erbe infestanti, le cui radici creano gravi danni alle strutture facilitando il loro disgregamento. E’ quindi fondamentale preservare Castrum Novum e tutelare il nostro patrimonio storico e culturale”.

Proseguono intanto le iniziative culturali del Polo Museale e del Gatc. Stamani, alle 11 a Civitavecchia, presso la sala Convegni “Giusy Gurrado” della Fondazione Cariciv, sarà presentato il “Quaderno 5. Castrum Novum”. Nel pomeriggio alle 17 al castello di Santa Severa, Renato Tiberti, curerà la conferenza “Erode il Grande”.

