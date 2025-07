S. MARINELLA – Prende il via al castello di Santa Severa la rassegna “Libri e Calici” giunta alla terza edizione, che arricchirà l’estate con incontri letterari con l’autore accompagnati da degustazioni di vini del territorio a cura di Arsial che ha aderito all’iniziativa, riconoscendone il valore culturale e l’efficace connubio tra promozione della lettura e valorizzazione delle eccellenze vitivinicole del territorio laziale. Un momento conviviale tra parole e sapori moderati dalla giornalista Francesca Lazzeri. “Libri e Calici – commenta il presidente di Arsial Massimiliano Raffa – rappresenta, non solo un’esperienza sensoriale completa, dove il racconto impresso tra le pagine di un libro si intreccia con quello nel bicchiere, ma anche un’importante novità istituzionale, si tratta infatti della prima collaborazione tra Arsial e Lazio Crea. Un risultato che testimonia la volontà chiara e convinta di questa amministrazione di promuovere sinergie concrete tra enti e società regionali. Questo evento segna l’avvio di un primo progetto di lavoro condiviso, con l’obiettivo di valorizzare in modo sempre più integrato il patrimonio culturale e agroalimentare del Lazio. Arsial, con questa iniziativa, continua a investire nella promozione di un comparto vitivinicolo che negli ultimi mesi sta registrando una significativa crescita. Un’espansione dovuta, non solo al costante miglioramento della qualità dei prodotti, ma anche e soprattutto all’intensa attività promozionale che stiamo conducendo con determinazione nella nostra Regione, in Italia e all’estero”.

