SANTA MARINELLA – Stasera al castello di Santa Severa, verrà presentato il libro “L’Apollo Helios di Civitavecchia. L’immagine del Colosso di Rodi e il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia” di Lara Anniboletti, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia Direzione Regionale Musei del Lazio Ministero della Cultura. Il libro, il primo di una serie che costituirà la collana dei Quaderni del Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, ha come protagonista la statua dell’Apollo Heliosche fa parte della collezione museale, ritenuta essere una copia romana del Colosso di Rodi di Carete di Lindo, una delle sette meraviglie del mondo antico. L'incontro è organizzato da Flavio Enei, direttore del Polo Museale Civico in collaborazione con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite nell'ambito delle attività culturali Cose, Uomini e Paesaggi del Mondo Antico" XXIV edizione. Sempre oggi, alle 21.30 al Green Park, concerto curato dall’associazione Sinphonicamente, dei maestri Felice Tazzini al piano e Marco Guidolotti al sassofono e al clarinetto. La stessa sera al castello di Santa Severa alle 21.15 nel cortile delle Barrozze prosegue il ciclo di conferenze “Cose, uomini e paesaggi del mondo antico” organizzato dal Polo Museale Civico, in collaborazione con Gatc e Coopculture. Il tema della conferenza di Lara Annibolletti direttrice del Museo Nazionale di Civitavecchia, è dedicato alla straordinaria statua di Apollo trovata nel 1959 a Santa Marinella.

©RIPRODUZIONE RISERVATA