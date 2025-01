S. MARINELLA – “Il castello di Santa Severa, dopo due anni di governo regionale di centro destra, non riesce in alcun modo a ritornare il gioiello della costa laziale e il simbolo di attrazione turistica e culturale del nostro territorio, al contrario, rischia di essere relegato a un luogo qualunque, lontano dall’attenzione che merita”. A dichiararlo è la segreteria del Partito Democratico di Santa Marinella. “Negli ultimi due anni - dichiarano i dem - abbiamo assistito a un graduale declino dell'attrattiva turistica e culturale del castello, evidenziato dal calo di visitatori rispetto agli anni precedenti. La Regione, sembra trascurare un patrimonio che invece nell’anno giubilare potrebbe rivelarsi cruciale per il rilancio economico e culturale del nostro territorio, grazie ai milioni di pellegrini che arriveranno a Roma. Pochi giorni fa, si sono chiuse le porte del “Villaggio del Natale”, che un tempo attraeva migliaia di visitatori da tutto il circondario e che ad oggi è passato quasi del tutto inosservato. Né è la prova la mancanza di un comunicato ufficiale che enfatizzi l’evento e i dati delle affluenze dei visitatori. Questo scenario dimostra ancora una volta un’occasione persa da parte della Regione che non fa che svilire le potenzialità turistiche e di sviluppo del nostro territorio, la chiusura delle botteghe artigiane, la mancata programmazione strategica, i ritardi del cartellone estivo, l’idea assurda di trasferire gli uffici della ragioneria, il tetto crollato, il flop del villaggio del Natale, rappresentano solo alcuni dei limiti di una gestione approssimativa e senza visione. Il castello, per la sua naturale vocazione turistica, dovrebbe essere invece al centro delle iniziative della Regione Lazio a cui spetterebbe innanzitutto il dovere politico di interfacciarsi su questi temi con l’amministrazione comunale e con le locali associazioni culturali”.

“A questo si aggiunge - dichiara la consigliera Paola Fratarcangeli, delegata al castello di Santa Severa - la preoccupante situazione di stallo legata alla mancata sottoscrizione della nuova convenzione tra Laziocrea e il Comune di Santa Marinella, scaduta da due anni. Il rinnovo della convenzione, è un atto fondamentale senza il quale, il Comune, è estromesso da qualsiasi gestione e programmazione di spazi ed eventi, ed è inoltre impossibilitato a bandire una nuova gara per l’assegnazione dei servizi museali che ad ora sono in proroga dal 2022. Questo bene restituito ai cittadini dall'amministrazione regionale precedente con grande fatica, ripagata però da importanti risultati rischia di tornare a essere solo un monumento da osservare e non più da vivere, come invece era stato negli ultimi anni”. “Questo modus operandi - sostengono i dem - pone interrogativi sulla capacità della Regione di gestire e valorizzare un patrimonio unico nel suo genere”.

