CASTEL SANT’ELIA - La diocesi invita la comunità ad una veglia di preghiera, nella basilica di San Giuseppe, martedì prossimo alle 20,45, con il vescovo Marco Salvi, in comunione con i cristiani di Terra Santa in «una preghiera corale, per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione». Papa Francesco, ha affermato: «Continuo a seguire con lacrime e apprensione quanto sta succedendo in Israele e Palestina. Il terrorismo e gli estremismi non aiutano a raggiungere una soluzione al conflitto, ma alimentano l’odio, la violenza, la vendetta, e fanno soffrire gli uni e gli altri. Il Medio Oriente non ha bisogno di guerra, ma di pace, costruita sulla giustizia, sul dialogo e sulla fraternità». «La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra, e che siano sempre più numerosi coloro che, senza far rumore, con umiltà e tenacia, si fanno giorno dopo giorno artigiani della preghiera, arma vincente della pace - afferma la diocesi - . È la speranza che coinvolge ognuno di noi per la costruzione di un mondo più pacifico, lontano dall’assordante rumore di guerre e conflitti. Il far posto alla verità Dio porterà effetti visibili, perché le armi taceranno e le incomprensioni cadranno, perché si sarà compiuto quel “disarmo dei cuori”, condizione indispensabile al conseguimento della vera pace».