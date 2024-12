Atto vandalico a Castel Sant’Elia. Nei giorni scorsi ignoti hanno imbrattato la figura “senza volto” dell’affresco ex-voto ubicato sulla parete destra della Basilica Romanica di Sant’Elia. A darne notizia il sindaco Vincenzo Girolami che parla di «una ferita al nostro patrimonio storico artistico e monumentale. Chi compie questi atti ferisce la nostra Nazione e il suo patrimonio culturale».

Una volta preso atto dell’avvenuto posticcio imbrattamento da parte della delegata alla Cultura, Cecilia Maria Paolucci, è stata presentata denuncia alla caserma dei carabinieri.

«L’intento - come spiega il sindaco sui social - è quello di fare chiarezza sull’episodio per scoprire gli autori dell’atto vandalico, di certo, privi del senso civico e di rispetto di un importante monumento nazionale che dobbiamo conservare per le future generazioni. Oltre alla programmazione, con i competenti uffici, delle necessarie precauzioni da intraprendere, correlate anche con la messa in loco di un sistema interno di videosorveglianza - fa sapere il primo cittadino - è stato contattato un restauratore specialista per la preliminare verifica e riparazione del danno, da effettuare, comunque, di concerto con la competente Soprintendenza».