SANTA MARINELLA – Continua il pressing della lista di Noi Moderati che fa parte della maggioranza comunale, nei confronti del sindaco Tidei, che intende risolvere il problema legato al dirigente del settore tecnico Ermanno Mencarelli, che il gruppo capitanato dalla Coordinatrice Patrizia Befani, vorrebbe rimuovere. Le due rappresentanti del partito, Patrizia Befani e Patrizia Ricci e l’assessore Roberta Gaetani, hanno deciso di astenersi dalla partecipazione di ogni attività relativa alle loro cariche ed anche dalla partecipazione ai consigli comunali ed alle sedute di giunta.

“La situazione amministrativa del Comune rischia di scivolare nella completa illegalità – dice la Befani - se il segretario comunale non adotta le iniziative, che per legge deve porre in essere per la rimozione del dirigente Mencarelli, saremo costretti a procedere legalmente sia per tutelare il Comune che per le procedure del Pnrr che sono state avviate e che oggi sono a rischio, con tutte le conseguenze del caso. Sia noi che l’assessore Roberta Gaetani, abbiamo inviato formalmente delle lettere nei confronti del Segretario comunale e del Sindaco, per porre in essere tutte le procedure necessarie a non far perdurare la grave situazione di illegalità già manifestata da mesi. Sinceramente non capiamo i motivi reali per cui viene posto in essere tale atteggiamento e soprattutto perché il Segretario comunale, dopo l’invito del Prefetto, non ha preso provvedimenti a riguardo. Se tale situazione perdurerà nel tempo, ci rivolgeremo a chi legalmente deve vigilare sulle attività dell’amministrazione pubblica e speriamo che, finalmente, non la politica né l’amministrazione ma accurate indagini, facciamo luce su ciò che, in maniera poco chiara, sta avvenendo all’interno del Comune. Riteniamo che sia giunto il momento della chiarezza nei confronti della città, il Sindaco sembra ormai totalmente distante dal criterio di buon governo che invece deve animare l’amministrazione pubblica. A poco può servire l’azzeramento della giunta più volte richiesto perché porterebbe ad una giunta tecnica nominata dal Sindaco al solo scopo di tentare di sanare la mole di delibere in realtà rimaste sospese in attesa della definizione della querelle Mencarelli. Pensiamo che la trasparenza sia alla base di qualsiasi attività politica e in maniera sofferta dopo settimane di discussioni, riteniamo sia importante prendere una posizione netta verso questa vicenda, al Sindaco e al Segretario comunale la decisione, per noi l’alternativa è fare quello che, da consiglieri comunali e quindi pubblici ufficiali, il nostro dovere ci impone. Noi Moderati è da sempre un partito che ha una fortissima vocazione legalitaria e nella nostra azione politica abbiamo il rispetto della legge al primo posto in una scala di valori che comprende anche la trasparenza e la collegialità delle decisioni”. “Tutto questo a Santa Marinella non accade – conclude la Befani - e la gestione di quello che possiamo tranquillamente chiamare “il caso Mencarelli” lo dimostra praticamente. Fino a quando non sarà risolta ogni questione intorno all’affidamento di incarichi e poteri di firma all’architetto Ermanno Mencarelli i consiglieri comunali e gli assessori del gruppo Noi moderati si asterranno dalla partecipazione ad ogni attività relativa alle loro cariche ed anche dalla partecipazione ai consigli comunali e alle sedute di giunta».

