SANTA MARINELLA - Continua la situazione di stallo di settori strategici del Comune di Santa Marinella, originata dalla posizione dell’architetto Ermanno Mencarelli, ad oggi ancora Responsabile del Settore V Lavori pubblici del Comune di Santa Marinella.

A chiedere a gran voce un consiglio comunale straordinario per discutere della vicenda sono i consiglieri di opposizione Roberto Angeletti, Alina Stefana Baciu, Ilaria Fantozzi, Domenico Fiorelli, Eugenio Fratturato e Clelia Di Liello.

« Risale a fine giugno scorso l’invito del prefetto di Roma al sindaco Tidei di rivalutare l’incarico pubblico del professionista perché non in linea con la normativa relativa a soggetti collocati in quiescenza - ricordano i consiglieri - Di fatto l’architetto Mencarelli continua a firmare, parrebbe illegittimamente, atti pubblici, mettendo a repentaglio l’attività stessa dell’amministrazione. Nello scorso consiglio comunale del 5 luglio, il punto all’ordine del giorno sugli addendum del Contratto Quadro della Santa Marinella Servizi è stato rinviato perché a firma di Mencarelli. Giovedì 11 luglio, in una accesa e contrastata riunione di giunta, viene approvato a maggioranza il progetto di fattibilità in merito all’intervento di miglioramento e di meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Pnrr) anche questo a firma dell’architetto Mencarelli. Questi atti potrebbero essere suscettibili di revoca perché firmati da un esponente che non ricopre più il suo ruolo secondo quanto dice la legge».

Per questo motivo nella mattinata di oggi, tutti i consiglieri di opposizione hanno protocollato la richiesta di un consiglio comunale straordinario da svolgere in un termine non superiore ai venti giorni.

«Un solo punto all'ordine del giorno - dicono -: revoca decreto di proroga n.113 del 28. 09.2023 per impegnare il sindaco a provvedere senza indugio alla revoca di ogni incarico all'architetto Ermanno Mencarelli».

