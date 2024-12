SANTA MARINELLA – Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei non intende uniformarsi alle prescrizioni indicate dal prefetto di Roma Lamberto Giannini in merito alla permanenza in servizio dell’architetto Ermanno Mencarelli.

«In seguito alle sue dichiarazioni – affermano le consigliere comunali d’opposizione Alina Baciu, Patrizia Befani e Patriza Ricci – abbiamo messo a conoscenza il prefetto di Roma sia di questa incredibile presa di posizione del sindaco, sia della circostanza che lo stesso Mencarelli ha disposto lavori, organizzato attività e liquidato ingenti somme in spregio al dettato normativo».

«Abbiamo il timore che la situazione possa degenerare – affermano le consigliere - causando gravi danni alle casse dell'ente, provocando un irreparabile disallineamento dei conti pubblici. Confidiamo nell’intervento dell’autorità, in via definitiva, nell’interesse della città di Santa Marinella e dei cittadini».

©RIPRODUZIONE RISERVATA