S. MARINELLA – La presidente del comitato cittadino per il Diritto alla casa, Stefania Abbatiello, protesta con gli enti interessati, in merito alla mancanza di conclusione dei lavori relativi alla viabilità della casa popolari di via Elcetina. “Con queste opere stiamo ancora a carissimo amico – dice la Abbatiello - mi sono recata in Comune per chiedere al primo cittadino quando sarebbero state espletate tutte le opere di urbanizzazione. Lui, sorridendo, mi ha consigliato di rivolgermi al nuovo commissario Ater che, secondo Tidei, io avrei fatto eleggere. Chiaramente le cose non stanno così perchè il commissario è stato nominato e non eletto, ma gli ho spiegato che queste lungaggini sono state volute da lui che, per essere eletto, ha consegnato gli alloggi senza aver terminato le opere di urbanizzazione. Mi dispiace che ora se ne lavi le mani passando la palla al nuovo commissario. La vecchia giunta Ater ha lasciato un caos incredibile, ed ora c’è da riordinare tutto, per non parlare della dirigente all'urbanistica Ater, la dott. Emanuela Gravina, che evita di incontrarci. Noi chiamiamo tutti i giorni, ma il solo a darci spiegazioni è l’ingegnere Mereu, il quale ci ha spiegato che più che sollecitare i diretti interessati non può. Infatti chi dovrebbe intervenire è la dottoressa Gravina che, ancora non abbiamo capito per quale ragione si fa negare per non ascoltarci. Dovrebbe sapere che è un suo dovere recepire le problematiche”.