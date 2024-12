SANTA MARINELLA – Continuano i disagi dei titolari delle case popolari di via Elcetina che, nonostante le tante promesse degli enti competenti, ancora non gli sono state consegnate le otto abitazioni nonostante sia passato ormai un anno dall’assegnazione.

La presidentessa del Comitato Cittadino per il Diritto alla Casa Stefania Abbatiello, denuncia anche che, nonostante le promesse, l’Enel non ha ancora attivata la centralina della corrente. “Ad oggi – spiega la Abbatiello - i primi otto alloggi, ancora usufruiscono della corrente di cantiere, così che i titolari dell’abitazione, non hanno il diritto ad ottenere il bonus luce e gas e non possono usufruire dell’impianto fotovoltaico che è stato istallato sui terrazzi.

Infatti, ad oggi, l'utenza è intestata ancora ad Ater. Inoltre, gli altri otto assegnatari che dal maggio del 2023 gli sono state consegnate le chiavi degli alloggi, non possono accedere a queste abitazioni perché le case sono prive di utenza. E per ottenere ciò, essendo che abitano in un complesso residenziale, è necessario che venga effettuato il completamento, con acquisto di altri 47 alloggi popolari, visto che in graduatoria ci sono ancora 140 famiglie in attesa di una casa. Abbiamo più volte chiesto un incontro con assessore regionale Pasquale Ciacciarelli per un confronto, ma lui continua ad evitarci, dicendo che è impegnato con i fondi del Pnrr e quindi non ha tempo per noi. Ma ricordiamo all’assessore regionale, che quando si insediò nella giunta regionale, in un confronto sulla RAI con Massimo Pasquini, a quel tempo segretario nazionale dell’unione inquilini, disse che per la provincia di Roma avrebbe stanziato dei fondi per la realizzazione delle case popolari ma ad oggi noi non abbiamo visto un soldo».

«Ricordo all’assessore che a Santa Marinella ci sono 47 appartamenti parzialmente realizzati, che possono essere finiti in poco tempo e dare l’opportunità a 47 famiglie indigenti di poter avere una casa. Purtroppo anche il commissario Ater di Civitavecchia sembra essere latitante su questo tema ma ci sono 140 famiglie senza un tetto sulla testa che attendono risposte. Per questo stiamo organizzando una manifestazione dei senza casa perché anche i meno fortunati hanno diritto a far sentire la loro voce”.

