S. MARINELLA – Continua la polemica a distanza tra i comitati di difesa dei cittadini senza casa e gli enti preposti come l’Ater e la Regione, in merito alla ristrutturazione dei 47 alloggi Erp di via Elcetina a Santa Marinella. “L'Ater di Civitavecchia – dice in una nota l’Unione Inquilini - ha concluso l'acquisto di venti appartamenti di via Elcetina a Santa Marinella nel lontano agosto 2023, ma a tutt'oggi, i lavori nei piazzali non sono terminati e le famiglie che abitano i primi dieci appartamenti dal Natale 2022, si trovano in mezzo ad un cantiere a cielo aperto. Inoltre, non sono stati ancora consegnati gli altri dieci appartamenti agli assegnatari designati in base alla graduatoria comunale perché, a detta dell'Ente, da oltre un anno l'Enel non attiva la corrente elettrica. L'Unione Inquilini di Civitavecchia, intende rivolgere una domanda al commissario straordinario dell'Ater Massimiliano Fasoli, all'assessore regionale alla casa Pasquale Ciacciarelli e al sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, avreste aspettato più di un anno per l'attivazione della corrente elettrica a casa vostra?». Dunque, il problema dell’allaccio della corrente elettrica negli alloggi assegnati continua, mentre continua pure l’immobilismo della Regione Lazio e dell’Ater nel dare il via alla società che ha il compito di ristrutturare gli appartamenti ancora non rifiniti, di iniziare i lavori per completare le 47 abitazioni restanti.

