ALLUMIERE "Raccont-Arti la giornata tesseramento alla Casa delle Arti APS è stata un successo".

Ad esprimersi così Diego Regnani e tutti i soci dell'aps Casa delle Arti dopo il partecipato e ben riuscito evento promosso per la festa del tesseramento.

"Raccontarti di tante persone, età diverse, stessa visione di "insieme" - spiega l'eclettico e poliedrico artista e padrone di casa, Diego Regnani - una giornata all'insegna di quello che più ci piace, arte, musica, socialità, aggregazione.

Grazie a Maria Laura De Bardi per aver introdotto qui da noi "Aperidrò" questo format sempre così partecipato. Grazie agli "Skinny Rats" che hanno suonato un po' di "sentimenti elettrificati da Roma" Grazie a tutti coloro che hanno voluto sostenerci o che sono passati anche solo per un saluto, dimostrandoci che non siamo degli 'eroi alla Cervantes', ma un collettivo ormai, in un mondo che tende all'individualismo. Grazie alle associazioni locali a noi vicine e con cui da tempo lavoriamo pressoché in 'simbiosi', grazie agli amici del Forte Festival per essere venuti ad incoraggiarci, a Giulia Cerri per gli scatti fotografici.

Quello che ci auguriamo è di continuare su questa strada, tessere rapporti con le altre realtà aggregative del territorio per promuovere Iniziative culturali che stimolino partecipazione inclusiva e coesione sociale, ed è per questo che siamo gia a lavoro con la programmazione degli eventi da proporre in Primavera. A presto".

